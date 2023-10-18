Таможенники изъяли у пассажира часы Rolex за 1,4 миллиона, посчитав это контрабандой

В аэропорту города Сочи у мужчины, летевшего из Дубая, изъяли швейцарские часы Rolex стоимостью свыше 1,4 миллиона рублей. Таможенники посчитали этот ввоз незаконным, поскольку коробка, в которой лежали часы, была незадекларирована. Об этом сообщает Kp.ru.

Сам пассажир утверждает, что элитный аксессуар он получил в подарок от друга, поэтому даже не знает стоимости часов. Кроме того, он посчитал, что такой товар не подлежит письменному декларированию.

В результате экспертизы выяснилось, что у мужчины был оригинал часов марки Rolex, которые стоят больше 1,4 миллиона. А такая цена превышает допустимую стоимость товаров, которые можно провозить без уплаты таможенных пошлин.

Против пассажира возбудили дело об административном правонарушении. Теперь он должен будет заплатить штраф от половины до двукратного размера стоимости часов.

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