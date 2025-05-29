Там указаны номер телефона и адрес ветерана СВО: погибший в Ставрополе Заур Гурциев внесен в базу «Миротворца»

Ветеран специальной военной операции Заур Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе. Правоохранители рассматривают версию о причастности к случившемуся Украины. До покушения бывший участник СВО попал на экстремистский сайт «Миротворец», передает РЕН ТВ.

На это украинском ресурсе публикуются сведения о людях, участвующих или поддерживающих спецоперацию. Гурциева внесли туда за участие в боевых действиях. На сайте указан номер телефона и адрес ветерана.

Гурциев погиб сегодня ночью в Ставрополе. Рядом с ним активировал устройство мужчина, который тоже умер. Кроме того, в результате случившегося получил смертельные ранения еще один человек, оказавшийся неподалеку.

Исполнителем покушения, по данным СМИ, оказался 29-летний житель Краснодарского края. Он снимал квартиру рядом с местом, где произошел взрыв.