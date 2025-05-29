Родился на Кубани, официально нигде не работал: кто подорвал замглавы Ставрополя Заура Гурциева

Сотрудники правоохранительных органов расследуют гибель заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева. В совершении подрыва подозревают 29-летнего молодого человека. Он снимал квартиру в доме, во дворе которого и состоялось покушение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Предполагаемый подрывник проживал на улице Чехова. Как выяснили журналисты, фигурант дела родился в Краснодарском крае. Официально он нигде не работал.

Ночью молодой человек подошел к Гурциеву, после чего активировал взрывное устройство. Ветеран СВО погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что к гибели Гурциева может быть причастна Украина. Сейчас следователи проверяют эту версию.