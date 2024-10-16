«Там по сей день живет грозный дух»: как Алтайские горы отняли жизнь у 18-летней покорительницы

В горном Алтае трагически оборвалась жизнь 18-летней студентки. Девушка погибла в результате обвала породы. Ничего не предвещало беды, поэтому обстоятельства ее смерти называют загадочными, передает mk.ru.

Девушка отправилась в поход вместе с двумя приятелями. Им удалось выжить после камнепада. Чем было вызвано это явление, до сих пор не понятно. Никаких предпосылок к нему не было.

Поход ребят не представлял собой сложное восхождение, и вообще не являлся им. Погодные условия соответствовали норме. Поэтому местные жители склонны считать, что в случае группы студентов имел место злой рок.

«В алтайских горах по сей день живет грозный дух, охраняющий эту местность. Гневается он только тогда, когда люди начинают вершить слишком много зла, редко, но метко», — рассказал житель села.

Ранее сообщалось, что застрявший на 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин готовился умирать. Он привязал себя к лодке, чтобы потом была возможность похоронить труп.