Привязал себя к лодке, чтобы потом не смыло: застрявший на 67 дней в Охотском море Пичугин готовился умирать

Российский турист Михаил Пичугин провел в Охотском море 67 дней. В какой-то момент он перестал верить в спасение и начал готовиться к смерти, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Пичугин оценил свое положение на лодке, а затем принял решение привязать себя к ней. Таким образом турист планировал сохранить тело, чтобы в будущем родственники предали его земле. Так же он поступил с телами брата и племянника, которые погибли во время дрейфа.

Но Михаилу повезло, и он выжил. Сейчас мужчина получает необходимую помощь в больнице. За время поездки он потерял 50 килограммов веса. В том числе с пациентом работают психологи.

Ранее Пичугин рассказал, как ему удалось выжить в Охотском море. По словам мужчины, у него ничего бы не получилось без божьей помощи.