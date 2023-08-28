«Там много окурков»: в Петербурге мужчина заживо сгорел в подъезде

В Санкт-Петербурге заживо сгорел местный житель. Он умер на матрасе в подъезде, и первое время на него никто даже не обращал внимания. Об этом стало известно Пятому каналу.

По информации источника, пожар произошел в одном из многоквартирных домов 27 августа. Сначала никто из людей не придавал ему особого значения. Многие считали, что горел лишь матрас. Однако одна из жительниц все-таки разглядела умирающего человека.

Спасти россиянина уже не удалось. Он скончался от серьезных ожогов. На фото, попавших в распоряжение СМИ, заметно, что у погибшего изменился цвет кожи на темно-багровый, а также от его головы практически ничего не осталось.

По предварительным данным, загореться мужчина мог из-за сигареты. Местная жительница рассказала, что на матрасе было большое количество окурков. Кроме того, была найдена бутылка из-под алкоголя.

«Там много окурков. Человек курил и выпивал, заснул на матрасе, возможно, сигарета матрас и подожгла», - сообщил источник СМИ.

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