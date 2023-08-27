Сорвался с горы на высоте 5000 метров: турист погиб при восхождении на Эльбрус

Восхождение на Эльбрус обернулось смертью для жителя Краснодарского края. Мужчина сорвался с горы на высоте 5000 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Трагедия произошла сегодня, 27 августа. Утром спасателям поступила информация, что при восхождении на Эльбрус погиб турист. Мужчина поднимался в составе группы из 14 человек. Когда альпинисты понялись на высоту 5000 метров, краснодарец по какой-то причине сорвался со скалы. В результате падения он получил смертельные травмы.

Через некоторое время сотрудники МЧС добрались до месторасположения туристической группы. Они организовали поиски трупа, в которых участвовали 24 спасатели и один коммерческий вертолет. В итоге тело было найдено и эвакуировано. В настоящий момент в обстоятельствах смерти мужчины разбираются следователи, а с его родственниками работают психологи спасательного ведомства.

Ранее в Туапсе турист поднялся на скалу Киселева и, чтобы не спускаться самостоятельно, сымитировал инсульт. Сотрудники МЧС потратили около двух часов на «спасение» мужчины.