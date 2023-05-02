Таксиста проверили на полиграфе: дело о смерти участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей закрыли

В Санкт-Петербурге прекращено следствие по делу о смерти участницы проекта «Дом-2» Анастасии Кочервей. Напомним, в августе 2022 года ее тело вытащили из Финского залива.

2 мая Следственный комитет Петербурга прекратил расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. В обосновании говорится, что это связано с отсутствием события преступления.

Следователи восстановили хронологию дня, когда девушку в последний раз видели живой. 7 августа она разговаривала по телефону с матерью, а вечером поехала к знакомому. Между ними произошел секс. Потом на такси девушка добралась до дома. Однако она попросила водителя подождать, зашла в квартиру, а потом машина отвезла Кочервей к заливу.

Таксист прошел проверку на полиграфе – он оказался не причастен к гибели, пишет Фонтанка.

Ранее в крови погибшей нашли следы наркотиков. В телефоне девушки были переписки, подтверждающие деятельность по заработку денег.

Примечательно, но родители Кочервей не признали дочь, несмотря на ДНК-экспертизу.