Была жива: появились подробности смерти звезды «Дома-2», найденной разлагающейся в Финском заливе

13 августа 2022 года в воде Финского залива был обнаружен труп неизвестной девушки. Очевидцы рассказали, что у нее были наращенные светлые волосы, силиконовая грудь и татуировка в виде игральных карт. Позже удалось установить личность покойной. Ею оказалась участница проекта «Дом-2» Анастасия Кочервей.

На сегодняшний день следственный комитет продолжает расследование по этому делу. Пока все еще не ясно, что послужило причиной смерти девушки. Однако 25 января появилась информация, что специалистам удалось установить, что Анастасия была жива, когда оказалась в воде. Как именно Кочервей попала в Финский залив, еще выясняется. Девушка могла прыгнуть сама или же ее топили посторонние.

Одна из главных целей правоохранительных органов сейчас – это установить, с кем провела последние часы жизни Анастасия. Отмечается также, что перед смертью она была в состоянии наркотического опьянения.

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