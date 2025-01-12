Таксиста ищут: водитель машины, которую протаранил поезд, бросил умирать пассажирку на месте ДТП

Правоохранители разыскивают водителя такси, который попал в смертельное ДТП на железнодорожных путях в Ленобласти. Мужчина оставил на месте аварии умирающую пассажирку, передает Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU.

Поезд столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде в поселке Щеглово. Автомобиль выехал на пути перед приближавшейся электричкой, сообщают журналисты со ссылкой на правоохранителей.

Машинист состава экстренно затормозил, но предотвратить столкновение не удалось. Электричка протаранила легковушку с водителем и пассажиркой. В результате ДТП таксист выжил, а женщина получила смертельные травмы.

К моменту прибытия экстренных служб водителя на месте случившегося не оказалось. Сейчас мужчина разыскивают стражи порядка.

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