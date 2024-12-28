Решил, что она употребила все сама и издевается: парень оставил умирать в лесу наркозависимую возлюбленную

Поиски наркотиков обернулись для девушки гибелью в Московской области. Жительница столицы отправилась за «закладкой» и замерзла. Ее оставил умирать в лесу обиженный возлюбленный, передает Telegram-канал Mash.

Девушка и парень отправились на поиски запрещенных веществ вместе. Однако в лес за ними пошла одна москвичка. Пока она искала наркотики, то заблудилась. Россиянка набрала возлюбленного, но так и не дождалась от него помощи. Парень осмотрел территорию возле трассы, а затем уехал. Он обиделся на вторую половинку — подумал, что та употребила все сама и теперь издевается.

В итоге девушка замерзла насмерть. Через пять дней ее объявили в розыск. Тревогу забили близкие. Накануне труп москвички обнаружили.

Ранее сообщалось, что убийца многодетной матери из Нижнего Тагила мог быть под наркотиками. В деле о расправе над россиянкой появляются новые подробности.