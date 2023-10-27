Нижегородский дайвер во время погружения нашел на дне Силикатного озера детский сад

Любитель подводной рыбалки в Нижнем Новгороде нашел на дне Силикатного озера детскую площадку: на глубине 6-8 метров находились стол, вкопанный в землю столб, похожий на дорожный знак, и другие предметы. Дайвер отметил, что их будто специально расставили.

Подробности сообщает сайт NN.RU.

Мужчина рассказал, что кроме стола и столба, увидел на дне палку с надетой на нее ластой. Недалеко находился телевизор на ножках. Напротив него на велосипеде сидели игрушки – они смотрели в экран. Внутри телевизора сидела игрушечная акула. Дальше стояли компьютерный и обеденный столы, на нем – блюдце и кувшин.

«Как будто это подводный детский сад», - поделился эмоциями нижегородец.

До этого он не встречал ничего подобного: обычно на дне лежат затонувшие предметы и не в таком количестве. Эти же как будто расставили на дне.

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