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20:42, 27 октября 2023
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Нижегородский дайвер во время погружения нашел на дне Силикатного озера детский сад

Нижегородский дайвер нашел детскую площадку на дне Силикатного озера.

Нижегородский дайвер во время погружения нашел на дне Силикатного озера детский сад

© Freepik

Любитель подводной рыбалки в Нижнем Новгороде нашел на дне Силикатного озера детскую площадку: на глубине 6-8 метров находились стол, вкопанный в землю столб, похожий на дорожный знак, и другие предметы. Дайвер отметил, что их будто специально расставили.

Подробности сообщает сайт NN.RU.

Мужчина рассказал, что кроме стола и столба, увидел на дне палку с надетой на нее ластой. Недалеко находился телевизор на ножках. Напротив него на велосипеде сидели игрушки – они смотрели в экран. Внутри телевизора сидела игрушечная акула. Дальше стояли компьютерный и обеденный столы, на нем – блюдце и кувшин.

«Как будто это подводный детский сад», - поделился эмоциями нижегородец.

До этого он не встречал ничего подобного: обычно на дне лежат затонувшие предметы и не в таком количестве. Эти же как будто расставили на дне.

Ранее в Орске 13-летний подросток сломал позвоночник при купании в реке. Подробнее об этом читайте здесь.

Источник фото:Freepik
Источник:NN.RU
Теги:
озеро
детский сад
игрушки
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