Таксист с ножом поругался с клиентами и выгнал их из салона автомобиля

В Сочи таксист с ножом выгнал пассажиров из салона автомобиля. Сейчас выясняются причины такого поведения сотрудника. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

По данным источника, все произошло ночью на Транспортной улице. В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых мужчина с ножом выгоняет из автомобиля двух женщин и бьет мужчину. В конфликт вмешались очевидцы, всего собралось не менее пяти человек. Им удалось остановить разборки и отобрать нож, после чего водитель сел в автомобиль и уехал.

Таксист рассказал, что таким образом он защищался от пассажиров, которые были в состоянии алкогольного опьянения. А они уверяют, что он не довез их до места назначения, ругался матом, а после накинулся с ножом на мужчину.

Пока никакой дополнительной информации о происшествии не поступало.

Ранее мы писали о том, как таксист, задушивший беременную женщину, извинился перед ее семьей. Напомним, что водитель задушил беременную пассажирку и обокрал ее. Сотрудники правоохранительных органов задержали его по горячим следам, и отрицать вину мужчина не стал. Он рассказал, что произошло в тот роковой день.