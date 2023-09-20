«Он трус, неконфликтный»: что известно о таксисте из Волгограда, который задушил беременную женщину

В Волгограде таксист задушил беременную пассажирку и обокрал ее. Сотрудники правоохранительных органов задержали его по горячим следам, и отрицать вину мужчина не стал. Подробности узнало издание V1.ru.

Как стало известно, россиянин убил женщину, так как внезапно почувствовал неконтролируемую ненависть. Он оставил машину в безлюдном месте, несколько раз ударил жертву по голове, а затем лишил ее воздуха при помощи капюшона. Совершив убийство, преступник снял с трупа все золотые украшения и направился домой.

Супруга мужчины призналась, что до конца не верила, что он действительно способен на подобное. По ее словам, в тот роковой день она должна была быть с ним, но не смогла из-за своих дел. Вернулся муж ночью, когда она уже спала, но на утро он не вел себя странно.

«Он трус, неконфликтный очень. Я с ним 10 лет жила, он воспитал моего сына от первого брака, дочку с ним воспитываем общую...» - рассказала жена подозреваемого.

Суд над волгоградцем состоялся 19 сентября. На заседании он попросил прощения у родных своей жертвы. Его приговорили к 11 годам колонии.

Ранее в Хабаровском крае отец убил двухлетнюю дочь ножом и поленом.