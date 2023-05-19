Таксист предъявил туристу счет на 15 тысяч за поездку от Никольской до метро «Белорусская»

В Москве таксист довез туриста из Турции от Никольской улицы до метро «Белорусская» за 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что 26-летний парень из Турции по имени Четин гулял с друзьями по центру, после прогулки они решили вместе отправиться в гостиницу. Подчеркивается, что туристы не стали пользоваться приложениями, а приметили вместо этого группу таксистов на Никольской улице.

«Один из водителей, увидев гостей столицы, с радостью согласился взять заказ — вот только цену не назвал», – говорится в сообщении.

Такое поведение не смутило туристов. До пункта назначения они доехали со спокойной душой, наслаждаясь московскими пробками. Расстояние в шесть километров они преодолели примерно за сорок минут.

«И лишь в конце водитель протянул Четину электронный таксометр с чеком на 14 289 рублей», – подчеркивается в сообщении.

Источник утверждает, что многие бы пассажиры учинили скандал после такого, но главный герой истории запутался в курсах валют и без колебаний отдал таксисту всю сумму.

Но вскоре турист все же задумался, и вспомнил, что закладывал на поездку не более тысячи рублей. Сейчас водителя-бизнесмена пытаются найти.

Ранее сообщалось, что пьяные нижегородцы сломали ребра и отрезали палец таксисту из-за сбитого на дороге лося.