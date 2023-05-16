Пьяные нижегородцы сломали ребра и отрезали палец таксисту из-за сбитого на дороге лося

В Нижегородской области таксист-частник перехватил заказ у коллеги и сильно об этом пожалел. Компания пьяных пассажиров не только жестоко избила его, но и лишила пальца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая. Мужчины, перебравшие с выпивкой, решили отправиться из Мулино в Дзержинск. Они договорились о поездке с 50-летним водителем и сели в салон его автомобиля. По дороге они сделали лишнюю остановку в поселке Новосмолинский. Там они посетили кафе и употребили еще больше алкоголя, после чего продолжили путь.

Примерно возле поселка Смолино таксист попал в ДТП. На неосвещенной дороге он не заметил выскочившего на проезжую часть лося и сбил его. Пассажиры, ставшие свидетелями гибели животного, закатили скандал и решили серьезно наказать мужчину. Сначала они его ограбили, а затем вывезли в лес и там жестоко избили. Сообщается, что водителю сломали ребра и отрезали один из пальцев.

Через некоторое время пострадавшего мужчину обнаружили на месте происшествия и доставили в больницу со множественными травмами и переломами. На данный момент есть информация, что один из подозреваемых в преступлении был задержан. Расследование продолжается.

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