На месте работают правоохранители: чемоданы с расчлененным телом нашли в Петербурге

В Северной столице была сделана страшная находка. В Невском районе города обнаружили чемоданы, в которых лежали человеческие останки. Сейчас на месте работают стражи порядка, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Всего на юго-востоке города нашли два чемодана. В каждом из них лежали части человеческого тела. Тот, кто упаковывал останки, сначала замотал их в пакеты, а затем убрал в клетчатую сумку. Аксессуары со страшным наполнением положили в чемоданы.

Личность погибшего пока не установлена. Для этого человеческие останки отправят на экспертизу. Там же будет установлена причина смерти неизвестного. В настоящий момент выясняют детали и обстоятельства жестокого убийства.

Ранее сообщалось, что житель Уфы убил и расчленил любовника своей бывшей девушки. Останки он рассортировал по пакетам и спрятал в лесу.