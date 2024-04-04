«Таких родных у нас больше нет»: близкие отреклись от беременной жены террориста, расстрелявшего людей в «Крокусе»

Родственники отреклись от беременной жены, а также отца и матери террориста Далерджона Мирзоева*(Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Теперь они не хотят иметь ничего общего с теми, кто был близок с арестованным. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались террористы перед выступлением группы «Пикник». Они расстреляли людей на входе, а после подожгли помещение. Многим зрителям чудом удалось спастись, но все равно свыше 140 человек погибли. Еще больше пострадали.

После нападения злоумышленники сели в машину и попытались пересечь границу, но их удалось задержать в Брянской области. Всего их было четверо. Один их них – Далержон Мирзоев*. Как и остальные, он был арестован.

Как выяснилось, у обвиняемого есть беременная супруга, которая попала в реанимацию, узнав о теракте. Также у него есть четыре ребенка. Однако, что с ними происходит сейчас, неизвестно. Родные террориста признались, что оборвали все связи с ними. Семья после случившегося съехала из квартиры, в которой проживала.

«Выписали ли его жену из больницы, мы не знаем: все общение с этой семьей мы оборвали, таких родных у нас больше нет», - отметил один из родственников Мирзоева*.

Ранее стало известно, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев в течение двух лет работал в такси.

*(Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)