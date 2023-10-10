«Такие были крики. Это не просто плач»: что известно о семье голодающей девочки из Петербурга

В Санкт-Петербурге продолжают разбираться в происходящем в семье четырехлетней девочки, которую увидели плачущей в окне многоэтажного дома. Оказалось, что ее оставили дома одну и, по словам ребенка, не кормили несколько дней. Малышку забрали и до сих пор не вернули в семью. Подробности узнало издание Фонтанка.

По информации источника, дошкольница находится в больнице. Отец сообщил, что готов ее забрать, но пока ему ее не отдают. При этом из семьи официально ее не изымали. В клинике малышку обследовали и не выявили никаких телесных повреждений. Сам родитель девочки тоже отрицает, что плохо обращался с дочерью. По его словам, она все выдумала, так как в принципе является «врушей».

Однако соседи семьи, как оказалось, не раз замечали неладное. Некоторые и вовсе заявили, что ребенок живет в ужасных условиях с несколькими большими собаками, которых даже не выгуливают.

«Там все в лужах, все раскидано, везде грязно. Спальные места — жуть. Ну это бомжи», - рассказал один из очевидцев.

Другая соседка призналась, что не раз слышала страшные крики из квартиры, где проживает семья. По ее мнению, ребенок орал так, будто его поднимали за волосы.

«Там такие были крики. Это не просто плач или рыдания. Ну, бывает, все дети плачут, мало ли что. Но тут же совсем жутко», - поделилась собеседница издания.

Напомним, что девочка пробыла дома одна около четырех часов. Ее мама объяснила, что была вынуждена отлучиться и не могла взять с собой ребенка. Уже неделю малышка находится в больнице. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

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