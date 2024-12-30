«Так не могло произойти»: раскрыты подробности смерти актрисы Надежды Подъяпольской

Актриса Надежда Подъяпольская, известная по сериалам «Кухня», «Глухарь», «Интерны», перед смертью болела. Об этом сообщил ее коллега по театру Дмитрий Филимонов.

Подробности узнал aif.ru.

«Я знаю, что она болела, но о диагнозе подробностей, к сожалению, не знаю. Для меня ее смерть стала шоком, я все думаю, что так не могло произойти», - поделился Филимонов.

Он признался, что до сих пор помнит смех Подъяпольской – актриса «уникально смеялась». Актер начал работать с ней во время учебы, а после ГИТИСа много лет играл с партнершей одни и те же роли.

Напомним, Подъяпольская скончалась 28 декабря. Ей было 83 года. В 2025-м с ней выйдет последний фильм. До этого были проекты «Час Волкова» «Беспринципные» и другие.