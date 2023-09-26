В Зеленограде нашли тело актрисы Елены Бычковой

В Зеленограде нашли мертвой актрису и режиссера Елену Бычкову. Тело обнаружили в ее квартире.

Подробности сообщает Пятый канал.

Тело актрисы без признаков жизни нашли 25 сентября. Врачи провели первичный осмотр и не увидели признаков насильственной смерти.

Точную причину кончины Бычковой определят патологоанатомы. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Бычкова родилась в 1964 году. На ее счету более 60 ролей первого плана. Она ставила мюзиклы и спектакли для детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что грибник нашел тело режиссера БДТ Александра Никанорова под Токсово. По предварительной версии, он совершил суицид. В последний раз камеры сняли Никанорова на вокзале под Токсово. Он ехал на электричке.