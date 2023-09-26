21:38, 26 сентября 2023
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В Зеленограде нашли тело актрисы Елены Бычковой
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В Зеленограде нашли мертвой актрису и режиссера Елену Бычкову. Тело обнаружили в ее квартире.
Подробности сообщает Пятый канал.
Тело актрисы без признаков жизни нашли 25 сентября. Врачи провели первичный осмотр и не увидели признаков насильственной смерти.
Точную причину кончины Бычковой определят патологоанатомы. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Бычкова родилась в 1964 году. На ее счету более 60 ролей первого плана. Она ставила мюзиклы и спектакли для детей и взрослых.
Ранее сообщалось, что грибник нашел тело режиссера БДТ Александра Никанорова под Токсово. По предварительной версии, он совершил суицид. В последний раз камеры сняли Никанорова на вокзале под Токсово. Он ехал на электричке.