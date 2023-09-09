Таинственно погиб в запертой квартире: 27-летнего брата московского актера нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 27-летнего молодого человека, чей труп обнаружили в одной из квартир Москвы. Погибшим оказался брат столичного актера Евгения Панферова, передает ИА «Регнум».

В полицию обратился родственник умершего молодого человека. По словам Панферова, с ним связался один из сотрудников управляющей компании дома, где проживал его брат. Деятеля искусств попросили как можно скорее проведать его. Все дело в том, что соседи парня уже долгое время не видели его, а дверь в квартиру и вовсе оказалась закрыта.

Панферов вместе с 62-летним отцом наведался к брату в гости, но тот не открыл. В итоге пришлось попасть в запертую квартиру через окно. В помещении среди вещей лежало бездыханное тело молодого человека. По предварительным данным, хозяин жилища скончался семь дней назад.

Что стало причиной гибели молодого человека, который при этом занимался спортом и вел здоровый образ жизни, выясняют правоохранители. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Ранее в Москве в одном из домов нашли мумию старушки. Пожилая женщина пролежала в квартире более полугода.