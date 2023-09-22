Таблетки запивали водкой: шестиклассники решили отдохнуть «по-взрослому»

Шестиклассники из Москвы решили повеселиться «по-взрослому». Школьники выпили литр водки вместе с психотропными веществами, после чего один из них оказался в реанимации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Два 12-летних мальчика захотели отдохнуть после уроков. Для этого они купили четыре бутылки водки и психотропные препараты. Школьники решили собраться в одной из столичных квартир. Таблетки дети запивали спиртным.

Спустя несколько часов один из мальчиков почувствовал недомогание. На помощь приехала бригада медиков. Врачи госпитализировали ребенка с сильнейшим отравлением. При этом его друг на здоровье не жаловался, на утро у него даже не было похмелья.

Сейчас специалисты пытаются выяснить, как шестиклассникам удалось раздобыть столько алкоголя и психотропных веществ. Отмечается, что оба ребенка растут в благополучных семьях.

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