Сжег тело и выбросил останки в канализацию: пенсионерка погибла в Индии, поверив обещанию ловеласа жениться
Пожилая американка погибла в Индии, куда приехала обрести семейное счастье. Женщина поверила в общение ловесала-мошенника, который в самый последний момент предал ее, пишет NDTV.
Пенсионерка познакомилась с аферистом в Сети. Он помог ей с имущественным спором, а после втерся в доверие. Американка влюбилась в мужчину и впоследствии перевела ему деньги.
После этого мошенник решил избавиться от жертвы — он заманил ее в Индию, где якобы должен был жениться на ней. Пенсионерка остановилась у подельника афериста, который в итоге расправился с гостей, сжег ее тело и выбросил останки в канализацию.
Родственники гражданки США забили тревогу, когда та перестала выходить на связь. В ходе расследования правоохранители вышли на злоумышленников. Исполнителя убийства арестовали, а его сообщника обвинили в организации преступления.
