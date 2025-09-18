Сжег тело и выбросил останки в канализацию: пенсионерка погибла в Индии, поверив обещанию ловеласа жениться

Пожилая американка погибла в Индии, куда приехала обрести семейное счастье. Женщина поверила в общение ловесала-мошенника, который в самый последний момент предал ее, пишет NDTV.

Пенсионерка познакомилась с аферистом в Сети. Он помог ей с имущественным спором, а после втерся в доверие. Американка влюбилась в мужчину и впоследствии перевела ему деньги.

После этого мошенник решил избавиться от жертвы — он заманил ее в Индию, где якобы должен был жениться на ней. Пенсионерка остановилась у подельника афериста, который в итоге расправился с гостей, сжег ее тело и выбросил останки в канализацию.

Родственники гражданки США забили тревогу, когда та перестала выходить на связь. В ходе расследования правоохранители вышли на злоумышленников. Исполнителя убийства арестовали, а его сообщника обвинили в организации преступления.

Ранее сообщалось, что в Индии родственники невесты убили жениха на свадьбе. Конфликт произошел из-за музыки.