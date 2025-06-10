Без пяти минут вдова: родственники невесты убили жениха на свадьбе в Индии

В Индии жениха убили прямо на его свадьбе. Мужчина погиб от рук родственников невесты. Подробности мероприятия с трагической концовкой приводит издание News9Live.

Изначально ничего не предвещало беды. Все принимали участие в торжественном шествии по случаю церемонии бракосочетания. Однако в какой-то момент близкие невесты начали спорить с диджеем из-за его музыкального репертуара.

Отец жениха вступился за специалиста, но сделал только хуже — разгоряченные алкоголем гости набросились на мужчину с палками. Его сын вмешался в потасовку и сам получил удар по голове. От полученной травмы молодой человек через некоторое время скончался.

Ранее сообщалось, что в другом штате 26-летний индиец скончался во время женитьбы на двоюродной сестре. У него начались судороги во время церемонии.