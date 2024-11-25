Сжег Коран по указанию украинских спецслужб: Никиту Журавеля приговорили к колонии по делу о госизмене

Суд вынес решение в отношении Никиты Журавеля по делу о государственной измене. Молодого человека признали виновным в инкриминируемом деянии. За совершенное преступление он получил 13,5 года лишения свободы, передает Telegram-канал Mash.

Журавель уже отбывает наказание за уничтожение главной книги мусульман. Он поджег Коран по заданию украинских спецслужб с целью разжигания межнациональной вражды в России. По этому делу он получил 3,5 года колонии.

На этот раз Никиту признали виновным в том, что он сотрудничал с украинцами и направил одному из правоохранителей видеозаписи с ж/д составом, перевозившим военную технику ВС РФ. Кроме того, он докладывал о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. Наказание за это преступление молодой человек будет в колонии строгого режима.

Ранее заморившему голодом месячного ребенка блогеру Максиму Лютому ужесточили приговор. Он проведет в колонии 10 лет.