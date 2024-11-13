Говорил, что любил сына: заморившему голодом месячного ребенка блогеру ужесточили приговор

В Краснодарском крае суд ужесточил приговор заморившему голодом собственного новорожденного ребенка блогеру-сыроеду Максиму Лютому. Мужчина проведет в колонии не восемь, как сообщалось ранее, а 10 лет.

Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, наказание Лютому увеличили до 10 лет. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Во время рассмотрения дела блогер обвинил во лжи мать погибшего от истощения ребенка. Он утверждал, что женщина оговорила его из-за ревности, неприязни и желания присвоить деньги.

«Он настаивал на том, что любил своего сына, которого они называли Космосом, и заботился о нем», — добавили в ведомстве.

Он просил переквалифицировать его дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Напомним, месячный ребенок сыроеда Максима Лютого умер весной 2023 года. Малыш появился на свет в домашних условиях. Следователи убеждены, что мужчина запрещал жене кормить мальчика в надежде вырастить «праноеда» — человека, который питается солнечной энергией.

Также мы писали, что блогер-сыроед начал есть мясо в СИЗО. На глазах у остальных мужчина отказывался от животных продуктов, имея запасы макарон с тушенкой.