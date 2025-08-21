Сына отобрали, попала в ужасные условия: где сейчас находится жившая в пещере россиянка

Россиянка Нина Кутина, ранее обнаруженная полицией с детьми в пещере в джунглях Индии, уже более месяца содержится в депортационной тюрьме в штате Гоа в тяжелейших условиях. Вместе с ней находятся две ее дочери, а сына, по словам правозащитников, у женщины отобрали. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на вице-президента Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова.

По его словам, условия содержания в учреждении ужасающие.

«Жарко, душно, много плесени вокруг. Такое место, мягко сказать, просто опасное для нахождения там… такие условия содержания в соответствии с нормами международного права приравниваются к пыткам. И по факту получается, что дети находятся в этом учреждении в пыточных условиях», — заявил Мельников.

Он уточнил, что семья содержится в камере с антисанитарией, их не выпускают гулять, а медицинская помощь практически отсутствует.

«Дети болели несколько раз. При этом не было необходимых медицинских работников… Ребенок лежит с огромной температурой, вся камера стучится, а никто не приходит», — отметил правозащитник.

По его словам, после обращений и внимания СМИ Нине стали передавать фрукты, но проблему это не решает.

Правозащитник также заявил, что в «в тюрьме сейчас намного хуже, чем в пещере». Он пояснил, что в пещере, где семья прожила около месяца, были спальные места, продукты, питьевая вода, аптечка и доступ к реке.

Депортацию семьи блокирует гражданский муж Нины, израильский бизнесмен Дрор Гольдштейн, который подал в суд требование об установлении частичной опеки над детьми. Суды, как утверждается, проходят без уведомления матери. 12-летний сын Нины находится в центре временного содержания в другом штате, связь с ним потеряна.

Мельников обратился в МИД России с просьбой оказать содействие в защите прав россиянки и ее детей.

