Страховки в 35 тысяч долларов оказалось недостаточно: застрявшей в горах Киргизии туристке придется доплатить

Альпинистка Наталья, которая застряла с травмой в горах Киргизии, приобрела базовую страховку перед восхождением. Однако она покроет лишь часть расходов на спасение — оставшуюся сумму женщине придется покрыть самостоятельно. Речь идет о десятках тысяч долларов, передает Telegram-канал Mash.

В случае если туристку не получится спустить с гор живой, то финансовое бремя ляжет на плечи ее 27-летнего сына. Перед восхождением Наталья оформила базовую страховку на 35 тысяч долларов, которые к настоящему моменту уже закончились.

Спасатели израсходовали все средства, пока пытались достать альпинистку. Общая сумма, потраченная на поисковые мероприятия в горах, составит 58,8 тысячи долларов. В нее входит вся операция целиком, в том числе с эвакуацией тела женщины, если она не доживет до прибытия специалистов.

Ранее сообщалось, что застрявшая на пике Победы россиянка отправилась покорять вершину со свежей травмой. Полгода назад она сломала ногу.