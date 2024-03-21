Сына хоккеиста Евгения Зимина госпитализировали после попытки самоубийства. Об этом сообщает mk.ru.

Сын знаменитого игрока «Спартака» Евгения Зимина попытался покончить с собой в Москве. Мужчину обнаружили на козырьке пристройки к дому 21 марта на Русаковской улице. Отмечается, что в кармане у 51-летнего наследника хоккеиста нашли предсмертную записку, в которой он просил никого не винить в его смерти.

Врачи госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского.

Евгений Зимин — известный советский хоккеист, тренер и комментатор. Будучи в составе сборной СССР, он завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1968 и 1972 года. Зимин также является трехкратным чемпионом мира. Спортсмен скончался в 2018 году из-за обострения заболевания ХОБЛ.

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