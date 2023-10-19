Сына и тещу основателя «Парка Горького» Стаса Намина зарезали в Подмосковье

В Подмосковье найдены мертвыми сын и теща основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. В жестоком убийстве уже есть подозреваемый – брат убитого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, тела были обнаружены в их собственном доме в деревне Крюково Истринского района. 85-летнюю женщину убили ударом ножом в грудь, а ее внука зарезали – у него колото-резаные раны по всему телу.

Отмечается, что никаких следов борьбы в особняке замечено не было. Пока единственным подозреваемым по уголовному делу проходит 39-летний сын Намина. После обнаружения трупов его задержали и направили на допрос.

По информации Telegram-канала Baza, брат убитого сам вызвал оперативные службы после убийства.

Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Ранее в Ленобласти отца заподозрили в убийстве и расчленении сына в день рождения. По версии следствия, мужчина мог пойти на преступление из-за ссоры со своим ребенком.