Расчленил тело и расфасовал по пакетам: в Ленобласти отца заподозрили в убийстве сына в день рождения

Полиция в Ленобласти установила, что фрагменты тела, найденные в Выборгском районе, принадлежат 36-летнему жителю. Следствие полагает, что в день рождения отец поссорился с родственником, убил и расчленил тело.

Подробности сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Празднуя день рождения, 63-летний пенсионер поссорился с сыном. Он взялся за нож и нанес 4 удара. Затем отец расчленил тело и расфасовал по пакетам. Мужчина погрузил все в машину и выбросил с моста.

Сейчас он задержан и находится в отделе.

Ранее сообщалось, что в Томской области 61-летнюю женщину-фельдшера вызвали наркоманы, которые подожгли спирт – у одного из них были обожжены грудь и руки. Врач добиралась на вызов одна и без машины. Мужчины набросились на фельдшера и убили, затем спокойно ушли спать. Утром они поняли, что натворили, решили расчленить тело и спрятать в подвале. Их задержали на месте, так как о пропаже медика быстро стало известно.