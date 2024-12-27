Сына актера Сошальского приговорили к 11 годам колонии за наркоторговлю

Суд вынес приговор сыну советского актера Владимира Сошальского. Его приговорили к 11 годам колонии за наркоторговлю.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дело Сошальского-младшего рассмотрел Останкинский суд Москвы. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками – ему вменяли сбыт запрещенных веществ в крупном размере. В итоге он сел на 11 лет.

Сына актера задержали в июле. Он хотел скрыться от полиции. При осмотре у Сошальского нашли три пакетика с наркотиками.

В июле сообщалось, что 25-летнего сына актера арестовали. Он признался в содеянном.

Известно, что мужчина 7 лет назад стал употреблять наркотики. Отец Сошальского умер в 2007 году от рака. Владимир был поздним ребенком актера.