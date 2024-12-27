Опубликовано 27 декабря 2024, 16:201 мин.
Сына актера Сошальского приговорили к 11 годам колонии за наркоторговлю
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Суд вынес приговор сыну советского актера Владимира Сошальского. Его приговорили к 11 годам колонии за наркоторговлю.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Дело Сошальского-младшего рассмотрел Останкинский суд Москвы. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками – ему вменяли сбыт запрещенных веществ в крупном размере. В итоге он сел на 11 лет.
Сына актера задержали в июле. Он хотел скрыться от полиции. При осмотре у Сошальского нашли три пакетика с наркотиками.
В июле сообщалось, что 25-летнего сына актера арестовали. Он признался в содеянном.
Известно, что мужчина 7 лет назад стал употреблять наркотики. Отец Сошальского умер в 2007 году от рака. Владимир был поздним ребенком актера.