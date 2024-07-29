Изучили мобильный телефон и взяли с поличным: арестован 25-летний сын актера Владимира Сошальского

В Москве задержали и арестовали 25-летнего сына советского актера Владимира Сошальского. Сошальского-младшего обвиняют в распространении наркотиков.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Молодой человек проживал один – его квартира находится недалеко от театра, где служил отец. 7 лет назад Владимир увлекся употреблением наркотиков. По данным издания, недавно его заметили в момент закладки. Парня взяли с поличным, изучение мобильного телефона подтвердило, что он не первый день занимался этим.

Адвокат задержанного настаивал на том, что молодой человек признался в содеянном и способствовал полиции. Несмотря на это, суд принял решение арестовать Сошальского.

Владимир – поздний ребенок актера. Делал карьеру как видеоблогер. Отец Сошальского скончался в 2007 году, у него был рак. Мать пережила его на 12 лет.

Напомним, Владимир Сошальский известен зрителям по фильмам «Укрощение строптивой», «Жизнь Клима Самгина».

Ранее сообщалось об аресте в Тюмени директора драматического театра Сергея Осинцева.