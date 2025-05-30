Сын заведующей отделением Института Склифосовского покончил с собой при странных обстоятельствах

В Москве совершил суицид сын заведующей отделением Института Склифосовского. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Сын заведующей терапевтическим отделением НИИ скорой помощи им. Склифосовского Ирины Осиповой покончил с собой. 30-летнего мужчину нашли мертвым 29 мая днем в Москве. Мать сомневается, что случившееся — суицид.

По словам Осиповой, утром ее сын как обычно собирался на работу, а вечером они вдвоем собирались пойти на концерт. Кроме того, незадолго до случившегося, доктора обвинили в мошенничестве с использованием поддельного диплома об окончании курсов повышения квалификации.

Также врач неоднократно получала звонки с угрозами с неизвестных номеров. Женщина уверена, что к смерти сына могут быть причастны некие люди.

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