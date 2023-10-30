Сын замгендиректора международной компании ушел на олимпиаду по математике и пропал

Сын замгендиректора международной компании «Еврохим» ушел на олимпиаду по математике в Москве и перестал выходить на связь. Последний раз юноша сообщил, что находится в компании малознакомых людей, передает Telegram-канал Baza.

По данным источника, знакомого с ситуацией, подросток накануне, 29 октября, утром вышел из дома и поехал на олимпиаду. Затем он отпросился у отца погулять вечером. Когда в назначенное время мальчик не вернулся, мужчина отправил сыну сообщение. Юноша ответил, что находится в их второй московской квартире. Глава семейства проверил это по геолокации и понял, что наследник сказала неправду.

В итоге на второй квартире мальчика не оказалось. Он еще один раз вышел на связь и сообщил, что находится на проспекте 60-летия Октября в малознакомой компании. Мужчина побывал там, но не обнаружил сына. После он обратился за помощью в полицию.

Ранее в Волгодонске молодой человек отправил сообщение девушке после работы и пропал. Его не могут найти уже больше недели.