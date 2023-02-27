Сын заколол ножом мать в Ростовской области в ходе семейной ссоры

В Ростовской области ученик девятого класса заколол ножом свою мать. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Происшествие случилось на хуторе Быстрянский. Между матерью и сыном произошел конфликт, подросток не выдержал и расправился со своей родственницей. Школьник нанес ножом несколько проникающих ранений по ее груди и шее.

По данным источника, ребенок состоял на учете у психиатра с диагнозом «органическое эмоционально лабильное расстройство (состояние декомпенсации)». Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

На данный момент полиция работает над выяснением причин семейной ссоры и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге мужчина выкинул мать из окна четвертого этажа в День святого Валентина. После падения ей удалось выжить, но она получила многочисленные травмы. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Отмечается, что 36-летний мужчина, совершивший преступление, был сильно пьян. Он заявил, что решил выбросить мать из окна из-за ссоры. Также удалось узнать, что сын пострадавшей был неоднократно судим и наблюдался у врача-психиатра.