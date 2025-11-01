Сын Усольцевых записал веселое видео с другом на фоне Москва-Сити

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов записал веселое видео с другом на фоне Москва-Сити. Ролики были опубликованы в соцсетях, но потом пропали.

На это обратил внимание сайт aif.ru.

Баталов опубликовал в интернете несколько видео, на которых они с другом гуляют по столице. Кадры могли сделать после съемок передачи о пропаже семьи Усольцевых.

Интернет-пользователей возмутило, что сын пропавших в тайге Усольцевых веселится, пока ищут его родных – маму, пятилетнюю сестру и отчима.

Из-за странного спокойствия Баталова появилась версия, что семья могла сбежать из страны, а сын прикрывает родню. Однако психиатр Василий Шуров в разговоре с изданием объяснил, что все по-разному справляются со стрессом. Он считает, что Баталов спокойно и логично отвечает на вопросы о пропаже семейства и эмоции тут непоказательны.

Напомним, семья Усольцевых пропала в тайге 28 сентября. Поиски ведутся месяц, были привлечены волонтеры, беспилотники, но не найдено никаких следов.

Ранее соседи пары сообщили, что последнее время Ирина и Сергей не жили вместе.