Сын свердловского «тренера-педофила» заявил, что отца опоили психотропами

Сын свердловского 85-летнего заслуженного детского тренера Николая Ражева Олег признался, что его отца якобы опоили психотропными веществами, чтобы он подписал документы, которые свидетельствовали против себя. Об этом сообщает Ura.ru.

«Когда моего отца задержали, он подписал какую-то бумагу, что он якобы делал», - сказал Олег Ражев.

Сын осужденного уточнил, что его отца весь день возили на автомобиле и не давали попить. В конце концов мужчине все-таки предоставили возможность попить, после чего он поставил подпись под документом. По мнению Олега, это связано с тем, что в жидкости содержались психотропные вещества.

Адвокат Юлия Бузуева в свою очередь отметила, что эту бумагу суд признал недействительной.

Известно, что в сентябре 2021 года Николай Ражев проводил занятие по теннису и сделал воспитаннице замечание, попросив покинуть тренировку из-за ненадлежащего поведения. Позднее девочка сообщила, что мужчина якобы приставал к ней. Тренера отправили в СИЗО на два месяца, после чего перевели под домашний арест. В октябре текущего года суд приговорил Ражева к двум годам колонии строгого режима.

Ранее в Челябинске 64-летний тренер домогался несовершеннолетней ученицы.