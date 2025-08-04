Сын поручил обстреливать родное село: мать нового главкома ВВС Украины умерла под Белгородом

101-летняя мать нового главкома ВВС Украины Анатолия Кривоножко умерла после четырех перенесенных инсультов. Последние дни Варвара Захаровна провела под обстрелами в Шебекинской районе Белгородской области, которыми командовал ее сын.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мать новоиспеченного главкома украинских ВВС проживала в Шебекинском районе вместе с его братом. С начала спецоперации на Украине Кривоножко перестал поддерживать связь с родственниками, которые были согласны с ним общаться, несмотря на обстрелы родного села Первого Цепляево.

После смерти матери военачальник не выразил соболезнований и продолжил обстреливать населенные пункты Шебекинского района. Ракеты французского и американского производства летели, по данным издания, в том числе в Первое Цепляево, где умирала мать Кривоножко.

Варвара Захаровна — труженица тыла. Во времена Великой Отечественной войны копала противотанковые рвы в Белгородчине и была награждена медалью «За доблестный труд».

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