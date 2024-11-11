Сын по просьбе отца избил «колдуна», наводившего порчу на их семью

В Калмыкии сын по просьбе отца переломал кости мужчине, которого приняли за колдуна, наводящего порчу на семью. Подробности странного инцидента сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло 29 октября в вечернее время суток. В полицию обратился 66-летний житель поселка Шин-Мер. Он рассказал, что его избили во время возвращения домой на машине. Якобы был еще один автомобиль, который он слегла задел. Из авто вышли двое мужчин, один из них – которому 40 лет выстрелил из ружья в воздух, а после приказал ему встать на колени. После этого его несколько раз ударили в лицо.

После избиения пенсионер добрался домой и вызвал правоохранителей. Врачи обнаружили у пострадавшего перелом костей лицевого скелета, раны лица, гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Предполагаемого преступника нашли, но он рассказал свою версию событий. Мужчина обвинил пострадавшего в том, что он занимается магическими услугами. Отец якобы послал его, чтобы встретиться с «колдуном», который едет с сестрой на их животноводческую стоянку.

«Послушный сын выехал навстречу и увидел, что машина "колдунов" остановилась на дороге, а рядом с ней стоит мужчина с факелом и поджигает солому, рассыпанную вдоль дороги», – поделился источник.

По словам 40-летнего мужчины, пенсионер заметил его, сел в авто и пытался протаранить его машину. Тогда сын схватился за ружье и стал стрелять в воздух. Потом «колдун» направился на него и замахнулся. Началась драка, мужчина избил старика.

«В этот момент к месту происшествия приехал отец и вместе они стали расспрашивать пострадавшего, зачем он поджигает траву у дороги к животноводческой стоянке. Ответов от избитого они не получили», – добавил источник.

Отмечается, что после случившегося был составлен административный протокол.

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