«Это не останется безнаказанным»: что будет с ранившим девушку во время квеста аниматором

Владелица квеста в Москве Юлия Царская заявила, что ранившего девушку аниматора накажут. Она рассказала 360.ru о том, что происходит с ними после инцидента.

Напомним, что 19-летняя жительница была участницей квеста под названием «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». Во время игры сотрудник решил напугать людей и выстрелил в упор в девушку. Она получила огнестрельное ранение шеи.

Журналисты связались с владелицей квеста. Она сообщила, что на данный момент правоохранительные органы разбираются в случившемся. По словам Юлии Царской, сотрудник нарушил правила организации.

«У нас прописаны инструктаж, это несоответствие, во-первых, со сценарием. Во-вторых, это нарушение правил техники безопасности проведения игры. У нас достаточно жесткий контроль», — заявила она.

Сейчас полицейские выясняют, откуда у аниматора взялось оружие. Будут отсмотрены записи с камер видеонаблюдения и опрошены другие сотрудники.

«В любом случае это не останется безнаказанным», — добавила владелица.

Ранее мы писали о том, что девушка после ранения попала в больницу, а после ее отпустили домой.

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