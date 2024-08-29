Сын известного актера убил пластического хирурга в Таиланде и получил пожизненное

Суд острова Самуи приговорил к пожизненному заключению сына испанского актера Родольфо Санчо за убийство колумбийского гражданина. Об этом пишет издание Bangkok Post.

По информации источника, осужденный 30-летний Даниэль Санчо Брончало работал шеф-поваром и вел канал на видеохостинге YouTube. Его отец, Родольфо Санчо Агирре, известен по главной роли в сериале «Министерство времени».

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве 44-летнего пластического хирурга Эдвина Аррьеты Артеаги в августе прошлого года на острове Пханган. Подсудимый признал свою вину в эпизоде с сокрытием тела жертвы, однако при этом отрицал умышленное убийство, назвав свои действия актом самообороны.

Первоначально суд приговорил Брончало к смертной казни, но спустя время заменил ее пожизненным заключением, поскольку сын артиста сотрудничал со следствием. Вдобавок осужденный должен выплатить семье жертвы компенсацию в размере 130 тысяч долларов (примерно 11,8 млн рублей).

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