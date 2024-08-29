Сгорел от гангрены: россиянин умер после обрезания в частной клинике

В Краснодаре 36-летний мужчина сделал обрезание и сгорел от гангрены. Следственный комитет назначил повторную экспертизу по факту смерти пациента.

Мужчина решил сделать операцию, чтобы избавиться от воспалительных процессов в паху. Он был единственным ребенком в семье, поэтому родные выбрали для хирургического вмешательства лучших врачей одной из клиник Краснодара.

Операция обошлась в 27 тыс. рублей. Казалось бы, все прошло хорошо, но уже на следующий день мужчина плохо себя почувствовал — у него поднялась температура, и началась лихорадка, пишет Kp.ru.

На вторые сутки краснодарец уже не мог подняться с постели, но родные не связывали его плохое самочувствие с операцией. Врач также засомневался, что это осложнения, но на всякий случай приехал к пациенту домой. Он предположил, что мужчину знобит из-за слишком тугой повязки и прописал ему анестетики.

Краснодарцу становилось все хуже. Мать вызывала то врача, то скорую помощь, но никто из них не заподозрил развитие гангрены у мужчины. Только когда на его теле появились волдыри и пятна, медики забили тревогу. Ему выписали антибиотики, но инфекция уже завладела телом.

Мать мужчины обратилась в СК. Все случилось два года назад, но сейчас следователи назначили повторную экспертизу по делу.

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