Сын экс-депутата Глазьева обвинил отца в насильственном лечении от шизофрении

Сын экс-депутата Госдумы РФ и министра внешних экономических связей Сергея Глазьева Юрий обвинил родителей в попытках упрятать его в психиатрическую лечебницу. Оттуда мужчине, по его собственным словам, пришлось бежать на Шри-Ланку.

Как пишет Mash, в январе Юрий, и до этого проживавший на острове, прилетел к родным в Россию. На фоне сообщений о разгулявшейся на Шри-Ланке новой болезни он решил проверить здоровье и пошел по врачам. Из-за озабоченности состоянием своего организма в один из дней мужчина ощутил тревожное расстройство и поделился этим с близкими.

После, утверждает он, его насильно госпитализировали и в течение десяти дней «лечили от шизофрении», не давая общаться с женой. Юрий уверен, что атаку против него организовал отец. После выхода из клиники он быстро собрался и убыл обратно на остров в Индийском океане.

Глазьев-старший, отмечает Mash, заявил, что ему о произошедшем ничего не известно.

Ссора бывшего парламентария с сыном стала достоянием общественности в 2014 году — тогда Юрий женился на домработнице из Таджикистана, против брака с которой выступали его родители. Позже девушку арестовали по подозрению в угрозе убийством и отпустили после разбирательства. Глазьев-младший был уверен, что кампанию против его супруги организовал родитель.

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