«Запихнуть меня в психушку»: дочь Любови Успенской призналась, кто из окружения матери вызывает страх

Дочь Любови Успенской заявила, что у нее вызывает страх неоднозначное поведение концертного директора матери.

По словам Татьяны, Александр Иваненко преследует корыстные цели и действует лишь в своих интересах, не думая о благе артистки.

Плаксина рассказала о будущих планах директора. Как оказалось, после смерти Успенской, Александр планирует поместить девушку в психиатрическую больницу, чтобы заполучить наследство от ее звездной матери. По этой причине Татьяна боится не только за Любовь, но и за саму себя.

«Его планы — это после ее смерти запихнуть меня в психушку и отобрать ее имущество. Я сама догадываюсь. Я же чувствую, с каким рвением он меня каждый раз запихивал в эти психушки! Какой человек будет этим заниматься, если у него нет какого-то скрытого интереса — подсматривать, с кем я там переписываюсь, с кем я общаюсь, следить», — поделилась Татьяна в новом выпуске шоу «Ты не поверишь!».

Напомним, что в начале октября появились новости о пропаже дочери Любови Успенской. Однако затем Татьяна вышла на связь из Израиля и сообщила о попытке сбежать от вечного контроля матери. Девушка заверила, что мечтает начать жить самостоятельно. Кроме того, Плаксина рассказала и о тайном общении с отцом, проживающим на данный момент в США.

«Мы слишком много боли причинили друг другу. Она — своими поступками, а я — просто тем, что она видела перед собой не то, что ей хотелось. Я планирую жить самостоятельно. У меня есть люди, которые мне помогают. Я не одна», — поделилась дочь Успенской.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Плаксина ответила на вопрос о пополнении в семье.