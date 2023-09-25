Сын Домогарова продолжил съемки, прерванные из-за болезни и смерти матери

Сын актера Александра Домогарова вернулся к съемкам сериала «Она такая классная». Работа над картиной прерывалась из-за болезни и смерти матери.

Некоторыми подробностями Александр Домогаров-младший поделился с сайтом mk.ru. Съемки сериала для него дебют.

«Я никогда не снимал сериалы и очень волнуюсь перед новым и неизведанным», - говорит режиссер.

По его словам, фильм «очень жизненный и точный» и многое в нем перекликается с самим Домогаровым.

В картине снимаются Татьяна Догилева, Павел Мацков, Евгений Егоров, Екатерина Федулова и другие.

Ранее Домогарова-младшего обвинили в срыве съемок. Отец поддержал сына и заявил, что тот приостановил работу из-за необходимости помогать матери. Он признался, что о болезни бывшей жены семья молчала 2,5 года. На каком-то этапе врачи отказались от лечения, сделав все возможное. В августе женщина скончалась. 34-летний сын до последнего ухаживал за матерью.