«Мы 2,5 года молчали»: Александр Домогаров рассказал о раке у жены

Актер Александр Домогаров рассказал о раке у бывшей жены Ирины Гугенковой, с которой артист был в браке с 1988 по 2001 годы. Он поддержал сына Александра, обвиненного в срыве проекта, однако тот приостановил режиссерскую работу из-за необходимости помогать матери.

«Мой сын вынужден был сказать то, о чем мы молчали 2,5 года», - сообщил Домогаров изданию StarHit.

Актер признался, что его сыну «страшно, тяжело»: он может оказаться в черных списках кинокомпаний как человек, который может сорвать проект. Домогаров объяснил – у молодого человека не было другого выбора.

«Врачи больницы, в которой проходила лечение Ира открыто сказали: «Наши возможности не безграничны», — и отказались от дальнейшего лечения», - поделился подробностями актер.

Болезнь у родительницы началась, когда 34-летний Александр Домогарова доделывал фильм «Пальма». Сейчас была запланирована 10-я смена сериала «Она такая классная». Режиссер надеялся до последнего, что получится совместить уход за матерью и съемки. Это оказалось не так. Домогаров просил о замене или допрежиссере, предупреждал о возможной остановке заранее.

«У меня есть выписка из больницы, за 12 часов до мотора, где написано, что возможности организма исчерпаны, и они прекращают лечение. Теперь мы дома! Пытаемся как-то жить», - поделился он.

Сын пообещал приложить все усилия ради спасения матери от рака. Он отметил, что не остался один на один с горем – у Домогарова-младшего есть «любимый папа» и «настоящие друзья».

Ранее 60-летний актер рассказывал, что взрослый сын дает ему советы.