«Надо надеяться только на себя»: актер Базанов о кризисе среднего возраста и ссорах с женой

Звезда сериала «Реальные пацаны» Алексей Базанов рассказал о кризисе среднего возраста. Сыгравший робкого участкового актер дал интервью Леди Mail.

Знаменитость признался, что у него был кризис среднего возраста. Это случилось, когда ему было 36 лет.

«Все метался, тем ли я занимаюсь, достаточно ли достиг к своему возрасту. Получил ли то, что хотел от профессии актера, когда пришел в нее. В итоге сам для себя утвердительно ответил на все вопросы и успокоился», — поделился он.

Звезда доволен своей жизнью и рад, что у него есть крепкая семья, а также любимая работа. Со своей супругой Базанов счастлив в браке более 15 лет. У них есть сын Лев.

Артист назвал секретом крепкого брака жену и доверие, которое есть между ними.

«Мы ничего друг от друга не скрываем: у меня даже пароля на телефоне нет. Еще жена всегда меня поддерживает, в любых ситуациях, как и я ее. Мы с женой в свое время вместе переехали из Перми в Москву и быстро поняли: близких тут у нас нет, надо надеяться только на себя и друг на друга. На том и стоим», —признался мужчина.

Алексей добавил, что в их семье даже не бывает конфликтных ситуаций. Дело в том, что актер редко бывает дома из-за работы.

Ранее актер Алексей Базанов рассказал, как ему пришлось целоваться с Анной Михалковой.