Связывали ноги на ночь: опекунша пятилетнего Далера рассказала, как издевалась над ребенком

Судебный процесс процесс по делу гибели пятилетнего Далера Бобиева начался в Екатеринбурге. Следователи поделились с журналистами кадрами допроса опекунши мальчика, которая призналась, что издевалась над ним.

Правоохранители считают, что женщина виновна в гибели несовершеннолетнего. Фигурантка уголовного дела рассказала на допросе, что издевалась над приемным сыном. Например, она связывала ребенку ноги ночью, чтобы он не мешал, передает Ura.ru.

«Я просила, чтобы его за ногу привязывали на время сна. В углу он мог простоять, пока не попросит прощения, полдня точно. Я держала его за руку и била по ягодицам. Он что-то своровал из еды, и за это был связан за ноги в ванной», — призналась женщина.

При этом опекунша отрицает свою вину в убийстве мальчика. По ее словам, к трагедии причастен другой ребенок из семьи, имя которого она отказалась называть.

Ранее в Екатеринбурге установили причину смерти Далера. Правоохранителям помогла особая экспертиза.